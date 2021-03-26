خالد الصاوي: اكتأبت وشربت علشان ما كانش معايا ثمن العلاج من فيروس "سي"

قال الفنان خالد الصاوي: إنه أنه لم يكن يملك مصروفات العلاج من فيروس سي، أثناءإصابته به قبل سنوات.









وأضاف خلال لقائه ببرنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني بقناة "دي إم سي": " اكتئبت وشربت خلال فترة المرض، وبعدين قلت لنفسي إيه لازمته الشرب والاكتئاب في العلاج، لازم تقوم وتقاوم المرض والحمد لله خفيت وبقيت كويس".



