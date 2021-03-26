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خالد الصاوي: اكتأبت وشربت علشان ما كانش معايا ثمن العلاج من فيروس "سي"

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:44 ص
بوابة الفجر
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قال الفنان خالد الصاوي: إنه أنه لم يكن يملك مصروفات العلاج من فيروس سي، أثناءإصابته به قبل سنوات.


وأضاف خلال لقائه ببرنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني بقناة "دي إم سي": "اكتئبت وشربت خلال فترة المرض، وبعدين قلت لنفسي إيه لازمته الشرب والاكتئاب في العلاج، لازم تقوم وتقاوم المرض والحمد لله خفيت وبقيت كويس".

وأكد الصاوي، أن إرادته وخضوعه للتدريبات البدنية ساعده في الشفاء.

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