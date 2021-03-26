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أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس نهاية الأسبوع

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:48 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة 25 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الجمعة نهارًا:
- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة على السواحل الشرقية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.

طقس الجمعة ليلًا:
- طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- طقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الجوية:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (40%) تقريبًا.
- نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.
أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس نهاية الأسبوع
أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس نهاية الأسبوع

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