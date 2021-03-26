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تصريح مثير من مدرب المنتخب السابق على أداء الفراعنة أمام كينيا

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:00 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
أمل الحلفاوي
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علق ضياء السيد لاعب النادي الأهلي، على أداء المنتخب المصري الأول لكرة القدم في مباراته أمام كينيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وضمن المنتخب المصري تأهله إلى كأس أمم إفريقيا، بعدما تعادل أمام كينيا إيجابيًا بهدف، مساء أمس الخميس، ورفع رصيده إلى 9 نقاط محتلا المركز الأول في جدول ترتيب مجموعته.

وأشار ضياء السيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج البريمو، إلى أن المنتخب المصري قدم مباراة سيئة للغاية أمام كينيا، بأداء عشوائي.

وأوضح أن التشكيل الذي سيخوض به لقاء جزر القمر، في المباراة المقرر لها يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري، سيختلف بشكل كبير، وأنه سيتم إجراء العديد من التغييرات خاصةً في وسط الملعب.

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