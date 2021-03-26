أبرزها قانون العمل.. ننشر جدول أعمال اللجان النوعية بمجلس الشيوخ الأحد المُقبل

تعقد عدد من اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، اجتماعاتها، الأحد المُقبل، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المحالة إليها من قِبل مجلس النواب لدراستها وإعداد تقرير بشأنها لعرضه علي المجلس.





ومن المُقرر أن تعقد لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، برئاسة النائب يوسف عامر، اجتماعًا لها، لمناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري.





بينما تناقش لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، برئاسة النائب مصطفي كامل السيد، في اجتماعها، تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين





كما تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي، برئاسة النائب الفريق أسامة الجندي، اجتماعها، لوضع خطه عمل اللجنة.





فيما تناقش لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة، برئاسة النائب عبدالخالق عياد، في اجتماعها، خطة مشروع قانون العمل.



