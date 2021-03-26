معلومات عن هالة فؤاد في ذكرى ميلادها

تحل اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد الفنانة هالة فؤاد، من مواليد 26 مارس 1958 ولدت هالة، لأسرة فنية، والدها المخرج أحمد فؤاد، وكانت تحمل وجها جميل يشع بهجة مما جعلها تصل إلى قلوب المشاهدين بكل سهولة.

بدايتها الحقيقة كان في دور البطولة في فيلم «مين يجنن مين» إلى جانب الفنانين محمود ياسين وحسين فهمي. وقدمت من بعده العديد الأدوار المميزة لما تتمتع به من وجه بريء، كان فيلم اللعب مع الشياطين في عام 1991 آخر أعمالها قبل اعتزالها وارتدها للحجاب بسبب مرضها.





الحياة الأسرية

في عام 1983 تزوجت من الممثل أحمد زكي في زفاف اسطوري بعد قصة حب وأنجبا ابنهما الوحيد وهو الممثل هيثم أحمد زكي، لكن زواجهما لم يستمر طويلًا حيث انفصلا بسبب انشغالها بالتمثيل. زوجها الثاني هو الخبير السياحي «عز الدين بركات» وأنجبت منه ابنها الثاني رامي.





مرضها ووفاتها

في أواخر عام 1990 نجت بأعجوبة من مضاعفات ولادة متعسرة لابنها الثاني رامي، حيث أصيبت بجلطات متلاحقة في رجلها وكانت على وشك الموت، وقررت بعدها أن ترتدي الحجاب وتعتزل التمثيل وتتفرغ لحياتها الزوجية.





بعد الاعتزال بفترة قصيرة تم تشخيصها بسرطان الثدي وبدأت رحلة علاج طويلة في فرنسا والقاهرة، وتم علاجها من السرطان لفترة مؤقتة ثم عاودها المرض مرة أخرى وبشراسة فواجهت المرض بشجاعة وإيمان غير مسبوق وأمضت أيامها الأخيرة في الدعوة إلى الله حتى بين الممرضات والمرضى أثناء مكوثها في المستشفى.







