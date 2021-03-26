Advertisements

معلومات عن هالة فؤاد في ذكرى ميلادها

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
Advertisements

تحل اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد الفنانة هالة فؤاد، من مواليد 26 مارس 1958 ولدت هالة، لأسرة فنية، والدها المخرج أحمد فؤاد، وكانت تحمل وجها جميل يشع بهجة مما جعلها تصل إلى قلوب المشاهدين بكل سهولة.

بدايتها الحقيقة كان في دور البطولة في فيلم «مين يجنن مين» إلى جانب الفنانين محمود ياسين وحسين فهمي. وقدمت من بعده العديد الأدوار المميزة لما تتمتع به من وجه بريء، كان فيلم اللعب مع الشياطين في عام 1991 آخر أعمالها قبل اعتزالها وارتدها للحجاب بسبب مرضها.

الحياة الأسرية
في عام 1983 تزوجت من الممثل أحمد زكي في زفاف اسطوري بعد قصة حب وأنجبا ابنهما الوحيد وهو الممثل هيثم أحمد زكي، لكن زواجهما لم يستمر طويلًا حيث انفصلا بسبب انشغالها بالتمثيل. زوجها الثاني هو الخبير السياحي «عز الدين بركات» وأنجبت منه ابنها الثاني رامي.

مرضها ووفاتها
في أواخر عام 1990 نجت بأعجوبة من مضاعفات ولادة متعسرة لابنها الثاني رامي، حيث أصيبت بجلطات متلاحقة في رجلها وكانت على وشك الموت، وقررت بعدها أن ترتدي الحجاب وتعتزل التمثيل وتتفرغ لحياتها الزوجية.

بعد الاعتزال بفترة قصيرة تم تشخيصها بسرطان الثدي وبدأت رحلة علاج طويلة في فرنسا والقاهرة، وتم علاجها من السرطان لفترة مؤقتة ثم عاودها المرض مرة أخرى وبشراسة فواجهت المرض بشجاعة وإيمان غير مسبوق وأمضت أيامها الأخيرة في الدعوة إلى الله حتى بين الممرضات والمرضى أثناء مكوثها في المستشفى.


أخبار تهمك

تعرف على أخر تطورات انتكاسة نجم برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

منذ حوالي 8 ساعات

ألابا يرد بقوة على أبناء انتقاله إلى ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يُهاجم البدري بعد إصابة حمدي فتحي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول قرار من البدري بعد تعادل مصر أمام كينيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

مسئول سابق بقناة السويس يكشف عن موعد تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يستقر على قائمة الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة و نصف

مكافأة ضخمة في انتظار البدري.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء

منذ حوالي 8 ساعات

تطورات جديدة في أزمة كهربا مع موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاعًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا

منذ ساعة و 13 دقيقة

الأهلي يتحرك لضم هذه الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

في شهر التوعية العالمية بسرطان الثدي.. 6 فنانات انتصرن على المرض

سرقها الفن من أحمد زكي والسرطان أنهى حياتها.. محطات في مشوار هالة فؤاد

وفاة الأم والأب والابن.. هيثم أحمد زكي قصة فنان عاش ومات وحيدًا

لم يكن زوجها الوحيد.. تعرف على الزوج الآخر لزوجة الفنان أحمد زكي

في ذكرى ميلادها.. معلومات لاتعرفها عن هالة فؤاد

في ذكرى عيد ميلاده.. "الفجر الفني" ينفرد بنشر صور نادرة لـ هيثم أحمد زكي مع عائلته

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاعًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا

12:18 ص

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

08:15 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

05:30 م

تعرف على أخر تطورات انتكاسة نجم برشلونة

12:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها