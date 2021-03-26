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شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)
الجمعة 26/مارس/2021 - 07:47 ص
أمنية فوزي
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قال رفيق عباسي، رئيس شعبة الذهب لا أحد يستطيع أن يتنبأ إذا كان الذهب سيرتفع أو سينخفض حتى خبراء الاقتصاد العالميين.
وأضاف "عباسي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن أسعار الذهب ترتفع كل عام عن العام الذي يسبقه، ويرتبط سعره بالأحداث السياسية والاقتصادية العالمية.
وأكد أن أسعار الذهب مستقرة حاليًا، ومناسبة للبيع والشراء، وأن الأسعار سترتفع العام المقبل، والتطورات السياسية والاقتصادية تجعله يتذبذب ارتفاعًا وانخفاضًا، معلقًا: "هيبان هيبان بعد شهرين تلاتة الذهب هيرتفع ولا هينخفض لكن محدش يقدر يحدد دلوقتي".
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