شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

قال رفيق عباسي، رئيس شعبة الذهب لا أحد يستطيع أن يتنبأ إذا كان الذهب سيرتفع أو سينخفض حتى خبراء الاقتصاد العالميين.





وأضاف "عباسي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن أسعار الذهب ترتفع كل عام عن العام الذي يسبقه، ويرتبط سعره بالأحداث السياسية والاقتصادية العالمية.



