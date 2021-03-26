مناشدة عاجلة من نقيب الممثلين لوزير المالية

ناشد الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، وزير المالية بمد فترة الإقرار الضريبي للفنانين.





وتابع "زكي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "طريقة تقديم الإقرار عبر الإنترنت عاملة لنا مشاكل، الناس مش عارفين يسجلوا على الإنترنت".



