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مناشدة عاجلة من نقيب الممثلين لوزير المالية

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:15 ص
أشرف زكي
أشرف زكي
أمنية فوزي
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ناشد الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، وزير المالية بمد فترة الإقرار الضريبي للفنانين.

وتابع "زكي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "طريقة تقديم الإقرار عبر الإنترنت عاملة لنا مشاكل، الناس مش عارفين يسجلوا على الإنترنت".

واستكمل نقيب الممثلين: "الفنانون من أكثر فئات الشعب الذين يدفعون الضرائب، وده حقنا، إحنا بندفع ضرايب في كورونا وفي كل وقت".

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