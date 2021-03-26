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الجزائر تتعادل أمام زامبيا وتهدي زيمبابوي بطاقة العبور إلى أمم إفريقيا

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:11 ص
منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
وكالات
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خرج المنتخب الجزائري متعادلا أمام مضيفه الزامبي 3 / 3، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثامنة من تصفيات كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل.

وبهذه النتيجة تأهل منتخب زيمبابوي إلى النهائيات، بعد فوزه في وقت سابق من اليوم الخميس على منتخب بوتسوانا 1 / صفر، حيث رفع رصيده إلى ثماني نقاط، بفارق أربع نقاط عن زامبيا صاحب المركز الرابع والأخير.

من جانبه، رفع منتخب الجزائر متصدر الترتيب رصيده إلى 11 نقطة.

وتقدم المنتخب الجزائري عن طريق رشيد غزال في الدقيقة 19، قبل أن يضيف اسلام سليماني الهدف الثاني الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 34 سجل باستون داكا هدف زامبيا الأول من ضربة جزاء، قبل أن يدرك كلاتوس شاما التعادل في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 55 عاد سليماني ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه، لكن داكا سجل هدف التعادل مجددا من ضربة جزاء في الدقيقة 80.

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