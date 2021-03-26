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بداية قوية لمنتخب إيطاليا في تصفيات كأس العالم

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:14 ص
منتخب ايطاليا
منتخب ايطاليا
وكالات
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جاءت بداية المنتخب الإيطالي في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022، قوية بالفوز على ضيفه منتخب أيرلندا الشمالية 2 - صفر، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بالتصفيات.

وسجل للمنتخب الإيطالي كل من دومينيكو بيراردي وتشيرو إيموبيلي في الدقيقتين 14 و38.

وبهذا الفوز حصد المنتخب الإيطالي، الذي غاب عن نسخة عام 2018 في روسيا، أول ثلاث نقاط له في المجموعة، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن سويسرا التي فازت في وقت سابق من اليوم خميس على بلغاريا 3 - 1.

وتضم المجموعة الثالثة منتخبات إيطاليا وسويسرا وليتوانيا وبلغاريا وأيرلندا الشمالية.

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