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بعد حظر ذبح الدواجن بالطريقة الإسلامية.. "أزهري" يوجه رسالة للمسلمين في فرنسا

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:59 ص
سالم عبدالجليل
سالم عبدالجليل
أمنية فوزي
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قال الشيخ سالم عبدالجليل، أحد علماء الأزهر الشريف، إن حظر ذبح الدواجن في فرنسا بالطريقة الإسلامية له دوافع إسلامية.

وتابع "عبدالجليل"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، موجهًا حديثه للمسلمين في فرنسا: "سموا الله وكلوا، ولو أخونا مسيحي أو يهودي أعطانا هدية هو ذابحها ناخدها، معندناش مشكلة".

واستكمل: "إذا لم يكن المسلم لديه يقين أن الذبيحة قد ذبحت فليسمي الله ويأكل. أوروبا معظمها مسيحيين من أهل الكتاب، ولكن لو كان في بلد مفيهاش أهل كتاب كان هيبقى عندنا مشكلة".

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