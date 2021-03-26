بعد حظر ذبح الدواجن بالطريقة الإسلامية.. "أزهري" يوجه رسالة للمسلمين في فرنسا

قال الشيخ سالم عبدالجليل، أحد علماء الأزهر الشريف، إن حظر ذبح الدواجن في فرنسا بالطريقة الإسلامية له دوافع إسلامية.





وتابع "عبدالجليل"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، موجهًا حديثه للمسلمين في فرنسا: "سموا الله وكلوا، ولو أخونا مسيحي أو يهودي أعطانا هدية هو ذابحها ناخدها، معندناش مشكلة".



