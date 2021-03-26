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أبو تريكة يعلق على واقعة ميدو ومدرب منتخب مصر السابق

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:31 ص
ميدو وحسن شحاتة
ميدو وحسن شحاتة
محمد سامي
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علق محمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على أزمة أحمد حسام ميدو وحسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر السابق، أثناء بطولة أمم إفريقيا عام 2006.

وصرح أبو تريكة في تصريحات تليفزيونية عبر قناة بين سبورتس أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسن شحاتة تعامل بشكل جيد جدًا مع أزمة أحمد حسام ميدو.

وكان منتخب الفراعنة حقق بطولة الكان في 2006، التي أقيمت في مصر، بعدما فاز على منتخب كوت ديفوار في النهائي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

يذكر أن منتخب مصر تعادل مع كينيا في إطار مباريات الجولة الخامسة، من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون، بنتيجة 1-1، ليتأهل بشكل رسمي إلي النهائيات.

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