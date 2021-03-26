برشلونة يعرض نجمه للبيع

أفادت تقارير صحفية إسبانية، ان نادي برشلونة ينوي عرض حارس مرمى نيتو، للبيع في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، ان برشلونة يرغب في الاستغناء عن البرازيلي نيتو حارس مرمى البلوغرانا، والإكتفاء بالحارس الألماني تير شتيغن، بالإضافة إلى الثنائي الشباب إيناكي بينيا، وأرناو تيناس.





وأشارت: ان نيتو كان يريد الرحيل في يناير الماضي، حيث لم يشارك في المباريات، ودائم الجلوس للحارس الأساسي الألماني شتيغن، ولكن العروض دون جدوي لتقرر الإدارة الإبقاء عليه.





وفي حال تلقي النادي الكتالوني عروض للحارس تبلغ قيمتها من 10 إلي 15 مليون يورو، سيتم الموافقة على رحيله في الصيف المقبل.





يذكر أن صاحب الـ 32 عامًا، انتقل الى برشلونة في صيف عام 2019، قادمًا من فالنسيا، مقابل 26 مليون يورو بالإضافة إلى 9 ملايين كمتغيرات أخرى، في صفقة تبادلية مع الحارس الهولندي سيلسين.



