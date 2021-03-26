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تعرف على عدد مشاهدات "يا سلام" لأحمد شيبة وعمر كمال (فيديو)

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:15 ص
بوابة الفجر
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طرح المطربان أحمد شيبة وعمر كمال أغنية "يا سلام" على قناة " عمر كمال" الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.


وقدما الثنائى الأغنية على طريقة الفيديو كليب،وهى من كلمات الشاعر إسلام المصرى، وألحان عمر كمال.


واقتربت الأغنية من تحقيق مليون مشاهدة بعد مرور 7 أيام من عرضها.

وتقول كلمات أغنية "يا سلام":

معلش ليا علشان بصون، ومتزعليش يا أنا، دول تمثيلية، كله بيخون، ويا دنيا فيكي الجدع محطوط في معجنة، والنبي معلش تعالوا في الوش لو كارهني، أحسن ما في ضهري الكل بيهري ومش حبني، اللي قدرني ده هينورني وهيبقى دليلي، بس هتخسرني براحتك يعني أنا طافح كيلي.


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