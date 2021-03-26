مهاب مميش: حل مشكلة سفينة قناة السويس خلال 72 ساعة (فيديو)

قال الفريق مهاب مميش، مستشار الرئيس لمشروعات قناة السويس، ورئيس هيئة قناة السويس السابق، تعليقا على جنوح السفينة البنمية في قناة السويس، إن قناة السويس لديها كفاءات كبيرة قادرة على حل أي حادث تتعرض له.





وأضاف "مميش"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه يتوقع حل مشكلة السفينة خلال 72 ساعة.



