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مهاب مميش: حل مشكلة سفينة قناة السويس خلال 72 ساعة (فيديو)
الجمعة 26/مارس/2021 - 01:57 ص
أمنية فوزي
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قال الفريق مهاب مميش، مستشار الرئيس لمشروعات قناة السويس، ورئيس هيئة قناة السويس السابق، تعليقا على جنوح السفينة البنمية في قناة السويس، إن قناة السويس لديها كفاءات كبيرة قادرة على حل أي حادث تتعرض له.
وأضاف "مميش"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه يتوقع حل مشكلة السفينة خلال 72 ساعة.
وأوضح مستشار الرئيس لمشروعات قناة السويس، أن قائد السفينة هو المسؤول الأول عن أي حادث تتعرض له، ورأي الإرشاد استشاريًا فقط، لافتًا إلى أن 12 سفينة محملة بالبترول تعثر مرورها ما أدى إلى زيادة الأسعار عالميًا.
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