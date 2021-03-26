Advertisements

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
نشرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، بيانًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 25 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.
طقس الجمعة نهارًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة على السواحل الشرقية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.

طقس الجمعة ليلًا:

- طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- طقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الجوية:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (40%) تقريبًا.

- نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

أخبار تهمك

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب تم ضمه لمنتخب مصر مجاملة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاعًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. منتخب مصر يعلن تشخيص إصابة حمدي فتحي

منذ 42 دقيقة

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بعد حظر ذبح الدواجن بالطريقة الإسلامية.. "أزهري" يوجه رسالة للمسلمين في فرنسا

منذ حوالي 4 ساعات

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ يوم

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عماد متعب يكشف مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

آخر تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ 33 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

وكيل باتشيكو يفجر مفاجأة عن خدعة الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

تركيا تستغل حادثة جنوح سفينة في قناة السويس لتستعطف مصر

منذ ساعة و 18 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:41 ص

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

10:01 م

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

07:47 ص

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

08:02 ص

عماد متعب يكشف مفاجأة عن رمضان صبحي

07:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها