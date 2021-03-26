تعليق مثير من أحمد كريمة على وفاة نوال السعداوي (فيديو)

انتقد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، شامتة البعض في وفاة الدكتورة نوال السعداوي بسبب آرائها الجريئة حول بعض القضايا.



وتابع "كريمة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، أن "السعداوي" كانت لها بعض المعارك الفكرة، وأخلت معها في الكثير من القضايا، لكي لم أكفرها، معقبًا: ""الإسلام لا يحجر على إبداء الرأي لأن الفكر يعالج بالفكر، قضية الايمان والكفر حكمها لله عز وجل،...تعلمت من شيوخ في الأزهر الشريف بأن علينا إحسان الظن بالناس، ومن هنا يحرم التكفير للناس، ويترك هذا الأمر للهيئة العلمية ثم الهيئة القضائية"



ولفت إلى ان "السعداوي" الآن بين يدي الله، مقعبًا:" ربنا أرحم بها من نفسها، والحكم لله وحد، ولكن بعض من يتوهمون بانهم أوصياء على الدين لديهم شماتة، في موتها، والإسلام لا يعرف الشماتة".

