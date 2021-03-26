تنويه عاجل من مصلحة الضرائب للمواطنين (فيديو)



أوضح طلعت عبد السلام، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، أن القانون هو من يحدد فترة الإقرارات الضريبية وليس مصلحة الضرائب.



ونوه "عبد السلام"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، بأن موعد تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للشركات مستمر حتى نهاية إبريل.



وأشار إلى أن الأربعاء المقبل هو آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية للأفراد، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية تمثل 75% من إيرادات الدولة، مشيرًا إلى أن العام الحالي يستهدف زيادة 15% في إيردات الإقرارات الضريبية.

