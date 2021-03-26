سمية الخشاب: مغازلة محمد رمضان لي كانت عفوية وغير مقصودة

أبدت الفنانة سمية الخشاب، سعادتها بتفاعل الجمهور على الصورة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا من كواليس مسلسل "موسى" المقرر عرضه في شهر رمضان 2021، وظهر خلالها وهو يغازلها.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان بقناة "دي إم سي": مغازلة محمد رمضان غير مقصودة، وخرجت منه بعفوية شديدة".

وأكدت أنا اتفاجئت بالصورة.. ولكن البوست عمل رد فعل قوي عند الناس والناس انبسطت من دلعه ليا".