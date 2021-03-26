مدير الكلية البحرية الأسبق يكشف سبب جنوح سفينة قناة السويس (فيديو)

علق اللواء محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق، على حادث جنوح سفينة قناة السويس، قائلًا: "هذا الحادث لا يدل على أي سلبية في قناة السويس، وهذا الحادث حدث نتيجة الرياح".





وتابع "مرزوق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، مساء الخميس، أن الجزء الأمامي من السفينة دخل في الضفة الشرقية عدة امتار، وهذا ناتح من ثقل السفينة، مشيرًا إلى أن تعويم السفينة في حاجة التكريك، أو تقليل الحمولة.



