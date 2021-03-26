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بيع لوحة للرسام الشهير فان غوغ بأكثر من 13 مليون دولار في مزاد بباريس

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:44 ص
بوابة الفجر
وكالات
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بيعت لوحة للرسام الشهير فينسنت فان غوغ تصور شارعا في باريس وكانت محفوظة في مجموعة مقتنيات خاصة لأكثر من مئة عام، بسعر نهائي بلغ 11.25 مليون يورو (13.2 مليون دولار) اليوم الخميس.

وتمت عملية البيع بعد إعادة عرض اللوحة في المزاد للمرة الثانية.

ولم يوضح مسؤولو دار مزادات "سوذبيز" بعد سبب إعادة عرض لوحة "مشهد شارع في مونماتر" في المزاد بعد أن بيعت بمبلغ 14 مليون يورو في وقت سابق من اليوم.

وكانت دار مزادات "سوذبيز" قد حددت قيمة لوحة "مشهد شارع في مونماتر" بين خمسة وثمانية ملايين يورو.

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