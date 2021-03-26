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أشرف زكي: "البرنس" السبب وراء نجاح روجينا ووجودها كبطلة مطلقة حاليا

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:59 ص
بوابة الفجر
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علق الفنان اشرف زكي نقيب الممثلين، على نجاح روجينا ووجودها كبطلة مطلقة حاليا، قائلًا إنها ممثة قوية وقدمت أدوارا عظيمة وهي خريجة معهد التمثيل وكثيرا ما تعثرت بسبب مشاكلي أنا وبسببي.


وأكد في تصريحات صحفية، أن ما يحدث تصالح من الطبيعة والفن وهذا حقها وجاء متأخرا بعض الشيء لكنه جاء وهذا أفضل من أن لا يأتي أبدا.


وأوضح أن روجينا قد جاء حقها في البطولة المطلقة بعد إبداع كبير خاصة في مسلسل البرنس مع محمد رمضان وأحمد زاهر والمخرج المميز محمد سامي الذي تعاونت معه في عدة أعمال مؤخرا، وحققت نجاحا منقطع النظير.


قالت المخرجة كاملة أبو ذكري: إن اعتذارها عن استكمال العمل في مسلسل "زي الشمس" أفضل قرار أقدمت عليه طوال حياته.


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