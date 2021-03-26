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عماد متعب يُهاجم حسام البدري بسبب محمد النني

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:51 ص
عماد متعب
عماد متعب
محمد جمال
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هاجم عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي ومنتخب مصر السابق حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول بعد عدم مشاركة محمد الننى لاعب وسط أرسنال الإنجليزي خلال مواجهة كينيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وقال عماد متعب فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب أون تايم:"  "جلوس محمد النني على دكة البدلاء وعدم مشاركته كبديل حتى أمر غريب، ده معناه أنا بشوفه إنك على غير إقتناع بالنني، طيب ماتسيبه مع فريقه يستفاد منه ويلعب هناك أفضل، إستفدت أنا إيه إني أجيبه أحطه على الدكة".

وكان منتخب مصر قد تعادل أمام كينيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية بهدف لكل منهما.

ويذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهة منتخب جزر القمر ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية يوم الاثنين المقبل.

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