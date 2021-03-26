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بهذه الطريقة.. إنجي علاء تروج لمسلسلها الجديد "كوفيد٢٥"

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:18 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شوقت السينارست إنجى علاء لـ مسلسلها الجديد " كوفيد 25 "، عن طريق نشر بوستر المسلسل عبر حسابها الشخصى على موقع تداول الصور والفيديوهات " انستجرام ".

وعلقت إنجي علاء قائلة " كوفيد-٢٥ / رمضان ٢٠٢١ - تأليفي/قصة وسيناريو وحوار وإخراج أحمد جلال وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي وإشراف عام حسام شوقي..يارب يعجبكم لأننا تعبنا جدا في العمل ده ويارب نطلع عمل يليق بيكم" .

يذكر أن مسلسل كوفيد 25، من بطولة النجم يوسف الشريف وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن المقرر عرضه رمضان 2021.

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