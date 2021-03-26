بهذه الطريقة.. إنجي علاء تروج لمسلسلها الجديد "كوفيد٢٥"

شوقت السينارست إنجى علاء لـ مسلسلها الجديد " كوفيد 25 "، عن طريق نشر بوستر المسلسل عبر حسابها الشخصى على موقع تداول الصور والفيديوهات " انستجرام ".



وعلقت إنجي علاء قائلة " كوفيد-٢٥ / رمضان ٢٠٢١ - تأليفي/قصة وسيناريو وحوار وإخراج أحمد جلال وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي وإشراف عام حسام شوقي..يارب يعجبكم لأننا تعبنا جدا في العمل ده ويارب نطلع عمل يليق بيكم" .



يذكر أن مسلسل كوفيد 25، من بطولة النجم يوسف الشريف وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن المقرر عرضه رمضان 2021.