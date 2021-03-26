منطقة الجيزة تجري اختبارات للحكام بكرة الطائرة

انطلقت اختبارات الحكام الجدد والترقي بمنطقة الجيزة للكرة الطائرة تحت رعاية الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة الدكتور سامح حمدي رئيس الاتحاد، يوم الثلاثاء الماضي الموافق الثاني والعشرين من شهر مارس الجاري، والتي تستمر حتى 26 من الشهر ذاته.





وتشهد الاختبارات الحالية، تواجد عدد غير مسبوق من الحكام الجدد، بعدد 55 دارس، بالإضافة إلى 28 حكم ترقي و صقل.





وقد قامت منطقة الجيزة للكرة الطائرة برئاسة المهندس عماد الباهي بجميع الترتيبات الخاصة بالدراسة لتكون على أعلى مستوى تعليمي للارتقاء بالمستوى الفني للحكام.





وتم إلقاء المحاضرات بحضور الكابتن نصر شعبان رئيس اللجنة العليا للحكام، والكابتن مجدي حافظ نائب رئيس اللجنة، والمحاضر الكابتن منير عطية عضو اللجنة العليا للحكام.





وسوف يتم إجراء الامتحانات يوم الجمعة الموافق 26 مارس بالامتحان الشفوي ثم الامتحان التحريري ثم الامتحان العملي لاختيار أفضل العناصر من المتقدمين للتحكيم.





وأوضح الكابتن أيمن أنيس الحكم الدولي، ورئيس لجنة حكام الجيزة أنه تم اختيار الحكام الجدد طبقًا لمعايير علمية من حيث مستوى التعليم والثقافة وممارسة اللعبة ليكون الحكام الجدد نواة جيدة لحكام مصر في الوقت القريب.



















