حسين الجسمي يوجه رسالة إلى جمهوره.. فماذا قال؟



يحرص المطرب الإماراتي حسين الجسمي على التواصل الدائم مع جمهوره ومحبيه، وذلك عبر موقع التدوينات المصغرة تويتر.



ووجه الفنان حسين الجسمى رسالة لـ متابعيه من خلال نشره تغريدة عبر حسابة الشخصى على تويتر،وكتب : " لا ترسم خطًا أحمر لغيرك وتتجاوزه أنت ".



يذكر أن حسين الجسمي قدم مؤخراً أغنية "قول وفعل" إهداء الى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ، خلال مشاركته في حفل ختام النسخة النسخة الـ16 من برنامج الميدان.



والأغنية من كلمات الشاعر محمد المر بالعبد والحان الفنان فايز السعيد، وتوزيع زيد نديم ومكساج وماستر ماجد صالح،