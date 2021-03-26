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أرسنال مهتم بورقة برشلونة

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:12 ص
البرازيلي إيمرسون
البرازيلي إيمرسون
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اهتمام نادي آرسنال بالتعاقد مع البرازيلي إيمرسون، الظهير الأيمن الحالي لريال بيتيس، والمعار من نادي برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وانضم إيمرسون إلى ريال بيتيس قادمًا من أتلتيكو مينيرو في فبراير 2019، في صفقة مشتركة مع برشلونة، حيث وافق كلا الناديين على دفع 6 ملايين يورو للنادي البرازيلي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن آرسنال يفكر في ضم إيمرسون، مع اقتراب رحيل هيكتور بيليرين في الصيف المقبل.

وتابعت الصحيفة، أن مسؤولو أرسنال يقومون بتحضير عرضًا من أجل ضم إيمرسون، والنادي الإنجليزي مهتم أيضًا بجيدو رودريجيز لاعب ريال بيتيس لتعزيز مركز خط الوسط، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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