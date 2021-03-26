نجم الأهلي السابق مهاجما لاعبي المنتخب: "منفخوين وخايفين على نفسهم"

هاجم إبراهيم سعيد نجم النادي الأهلي السابق، لاعبي المنتخب المصري الأول لكرة القدم، وذلك بعد التعادل أمام كينيا بهدف لمثله، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.





وأكد سعيد في تصريحات لبرنامج البريمـو عبر قناة "Ten"، أن الجيل الحالي من المنتخب المصري منفوخ ويتم تفخيمه وإعطائه أكثر مما يستحق.





وتابع، "رغم تأهلهم إلى كأس العالم روسيا 2018، إلا أنه جيل بلا روح، محمد صلاح ومحمود تريزيجية ومصطفى محمد، ظهروا بشكل مخزي وبلا روح".



