الخارجية الأمريكية: خلافاتنا مع تركيا بسبب منظومة الصواريخ الروسية

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن هناك خلافات بين بلاده، وتركيا بسبب شراء الأخيرة منظومة الصواريخ الروسية "S400".





وأضاف "بلينكن"، في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية، أنه يجب على أنقرة اتخاذ إجراءات للتعامل مع المشكلات الناجمة عن شرائها صواريخ S400 الروسية.



