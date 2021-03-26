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الخارجية الأمريكية: خلافاتنا مع تركيا بسبب منظومة الصواريخ الروسية

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:32 ص
أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن هناك خلافات بين بلاده، وتركيا بسبب شراء الأخيرة منظومة الصواريخ الروسية "S400".

وأضاف "بلينكن"، في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية، أنه يجب على أنقرة اتخاذ إجراءات للتعامل مع المشكلات الناجمة عن شرائها صواريخ S400 الروسية.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت عن تطبيق بعض العقوبات على أنقرة بسبب شراء منظومة الصواريخ الروسية، ومنها إلغاء صفقة طائرات أمريكية.

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