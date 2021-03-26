Advertisements

تعرف على شخصية نور اللبنانية في "ضل راجل"

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:59 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

كشفت الفنانة نور اللبنانية/ عن شخصيتها فى مسلسل "ضل راجل"، الذى تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2021، مع النجم ياسر جلال


ونشرت صورة لها عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت نور قائلة: "دكتورة ملك من مسلسل  (ضل راجل) .. متحمسين؟ ".


يذكر أن مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، ومخرج العمل أحمد صالح، وتأتى القائمة الكاملة للمسلسل كالتالى: ياسر جلال، محمود عبد المغنى، نور اللبنانية، نرمين الفقى، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، وعدد كبير من الفنانين الشباب.

أخبار تهمك

ألابا يرد بقوة على أبناء انتقاله إلى ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

مكافأة ضخمة في انتظار البدري.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاعًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يُهاجم البدري بعد إصابة حمدي فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتحرك لضم هذه الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

مناشدة عاجلة من نقيب الممثلين لوزير المالية

منذ أقل من ساعتين

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ حوالي 18 ساعة

تطورات جديدة في أزمة كهربا مع موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على أخر تطورات انتكاسة نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يستقر على قائمة الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

08:15 م

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاعًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا

12:18 ص

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

05:30 م

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

02:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها