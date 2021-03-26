تعرف على شخصية نور اللبنانية في "ضل راجل"









يذكر أن مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، ومخرج العمل أحمد صالح، وتأتى القائمة الكاملة للمسلسل كالتالى: ياسر جلال، محمود عبد المغنى، نور اللبنانية، نرمين الفقى، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، وعدد كبير من الفنانين الشباب.

كشفت الفنانة نور اللبنانية/ عن شخصيتها فى مسلسل "ضل راجل"، الذى تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2021، مع النجم ياسر جلالونشرت صورة لها عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت نور قائلة: "دكتورة ملك من مسلسل (ضل راجل) .. متحمسين؟ ".