"وكيل لاعبين".. مهمة جديدة لأسطورة روما

قال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الخميس، إن قائد روما السابق فرانشيسكو توتي حصل على اعتماد رسمي كوكيل للاعبين وانه أصبح مقيداً في سجلاته للوكلاء اعتبارا من يوم 23 مارس.





وكان توتي، الذي اعتزل في 2017 بعدما خاض 786 مباراة وقضى 25 موسما في روما، قد بدأ في 2020 مسيرة جديدة بإطلاق وكالتين لتمثيل اللاعبين.





ويعمل الدولي الإيطالي السابق وبطل العام في 2006 بشكل أساسي على جذب اللاعبين الصغار ومساعدتهم على دخول عالم كرة القدم الاحترافية.





وقال العام الماضي بعد الإعلان عن تأسيس الوكالتين "هدفي هو العثور على توتي آخر، لاعب من هذا المستوى. سأبحث في أوروبا وفي العالم. سأسعى لتطوير اللاعبين الموهبين الذين سأجدهم".





وكان الاتحاد الإيطالي فتح في الشهور الأخيرة تحقيقاً لا يزال قائماً للتحقق مما إذا كان توتي قد عمل كوكيل للاعبين قبل التسجيل في قوائم الوكلاء الإيطاليين.



