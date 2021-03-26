كريم محمود عبد العزيز: "مستمتع جدا بتربية بناتي وهم أحلى شيء في حياتي"





وقال خلال لقائه مع الفنان أمير كرارة فى برنامج سهرانين،":"عندما تتعصب والدتهم منهم أبدأ أنا الحديث معهم بكل هدوء".









وأضاف: "فجأة وجدتهم على التيك توك ومطالب منى أن أكون معهم، ولكن هم بالنسبة لى أحلى شيء فى الدنيا وأحبهم حب غير طبيعي".





يذكر أن آخر أعمال كريم كريم محمود عبد العزيز لأسرة مسلسل "الاختيار"حيث يشارك كضيف شرف وتتناول أحداثه لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة الذي استشهد بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء











كشف كريم محمود عبد العزيز، عن حياته فى المنزل، حيث قال: "عندى ثلاث بنات هم كندة عمرها تسع سنوات، وخديچة عمرها ست سنوات، وحبيبة عمرها عام، ومستمتع جداً بتربية البنات".