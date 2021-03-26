نجم الأهلي السابق يكشف عن لاعب "ثغرة" في منتخب مصر

علق محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق، على اختيارات حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، لتشكيل الفراعنة في مواجهة كينيا، التي أقيمت أمس الخميس، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.





وأشار أبو الدهب في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج البريمو، إلى أنه كان من الأفضل أن يبدأ عبدالله جمعة في مركز الظهير الأيسر، بدلاً من أحمد أيمن منصور.





وأكد أبو الدهب أن أحمد أيمن منصور كان ثغرة حقيقية في تشكيل المنتخب، وذلك لابتعاده عن المشاركة مع فريقه خلال الفترة الأخيرة، متسائلا، "لماذا تم استدعاء عبدالله جمعة وهو لن يشارك".





كما أوضح أنه كان من الأفضل أن يتم الاعتماد على عمرو السولية أساسياً في وسط الملعب على حساب طارق حامد، نظرًا لامتلاكه الجرأة الهجومية.



