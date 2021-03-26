"الصادق" ينعي المسافر خانه: "مقر الأمراء صار أطلالًا ومأوى للمدمنين" (صور)

نشر الدكتور مصطفى الصادق أحد أبرز المهتمين بآثار أسرة محمد علي، عدد من الصور للمسافر خانه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث ظهرت سمات الإهمال على هذا الأثر.





وعبر تدوينته قال الصادق، "الدخول إلى المسافر خانة من درب الطبلاوي من حيث اعتاد الراحل جمال الغيطاني الولوج إليها، وعندما ندخل تطالعنا أطلال كم من السرنجات الملقاة في المكان، ونتذكر أن هذا المكان كان في يوم من الأيام مقرًا للحكام والأمراء وحولهم الخدم والحشم وقبلهم شهبندر التجار محمود محرم، تذكر أنه حيث يوجد السرنجات الآن كان موضع قدم الوالي الفاتح ابراهيم باشا وأن في تلك الزاوية التي يسير بها الماعز كانت تقف خوشيار هانم مستولده إبراهيم ووالدة إسماعيل (مؤسسة مسجد الرفاعي) وأن فيما تبقي من هذه الحجرة العلوية ولد الخديو إسماعيل أحد مؤسسي مصر الحديثة، ورغم تهدمه وتحوله إلى خراب ومكان لتعاطي المخدرات إلا أن عراقة وعتاقة هذا المكان ناتجة من تراكم جرى عبر أزمنة طويلة توالت ومرت وتركت وراءها آثارًا معظمها غير مرئي اليوم.





ونشر الصادق مع تدوينته عدد من الصور تسجل الإهمال الذي أصاب قصر المسافر خانة، والذي يقع بين درب المسمط ودرب الطبلاوى في حى الجمالية، بناه محمود محرم الفيومي أحد كبار تجار سنة 1203هـ 1789م، ويعد القصر من أجمل دور القاهرة في القرن الثامن عشر، وهو أحد أثرياء تجار القاهرة، وقد بنى القصر وشيد مسجدًا بجوار بيته على رأس درب المسمط ووقف عليه أوقافًا وتشرف عليه وزارة الأوقاف.





وكان الحاج محمود محرم من مدينة الفيوم وانتقل إلى القاهرة واستقر فيها واشتغل بالتجارة، وبدأ في تشييد هذه الدار سنة 1779م وانتهى منها سنة 1789م وكانت غنية بزخارفها وعناصرها المعمارية، والقسم الأول منها بناه في عام 1779، والثاني عام 1783م.





وكي تدخل إلى قصر المسافر خانه يجب عليك المسير إليه عبر درب الطبلاوي، ومنه ستدخل إلى الجزء البحري من القصر والي يتألف من دركاة بها على اليسار باب يؤدي إلى القسم القبلي، وباب آخر يؤدي على فناء مكشوف به على اليسار باب يؤدي إلى سلم موصل إلى الغرف العلوية.





والجزء القبلي يتوصل من بابه إلى ردهة فسيحة تؤدي إلى ردهة فسيحة تؤدي إلى قاعدة بأرضيتها نافورة رخامية جميلة.





ويحمل القصر الكثير من النماذج الفنية والمعمارية المبهرة من أرابيسك ورخام وفسيفساء وزجاج ملون بشكل يتسق مع ارتفاعه الكبير الذى كان يبلغ 22م، كما كان يحتوى على أكبر مشربية من الطراز الإسلامى على مستوى العالم.





وقام شاه بندر التجار محمود محرم بإهداء القصر إلى إبراهيم باشا الذي أهداه إلى ابنته الأميرة فاطمة والدة الخديوي إسماعيل الذي ولد في هذا القصر وتحديدًا في القاعة القبلية بالطابق العلوي منه في 22 يناير سنة 1829سنة وتولى عرش مصر 1863- 1879.



