جمال سليمان يقع في حب سهر الصايغ بعد تعرضها للتحرش فى أحداث "الطاووس"



يواصل فريق مسلسل "الطاوس"، تصوير باقي مشاهدهم، وذلك بعد انتهائهم من التصوير فى الإسكندرية.





وتتعرض الفنانة سهر الصايع، للتحرش في أحداث المسلسل، ويقع الفنان جمال سليمان فى حبها، وتحدث المفاجآت خلال أحداث المسلسل.



يذكر أن مسلسل "الطاووس" يشارك في بطولته كل من جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، بجانب مجموعة من الشباب الصاعد وهم يوسف الأسدي ريم المصرى وشيريهان الشاذلى ومينا نبيل وجورج أشرف.







