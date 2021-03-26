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مهاجم الأهلي السابق يفتح النار على البدري

الجمعة 26/مارس/2021 - 03:30 ص
حسام البدري
حسام البدري
محمد جمال
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حقق صعد منتخب مصر الأول الصعود إلي نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2022 بعد التعادل أمام كينيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأبدى أحمد بلال نجم فريق الاهلى ومنتخب مصر الأسبق اندهاشه من عدم الدفع بمحمد الننى لاعب فريق الأرسنال الانجليزى فى التشكيل الاساسى لمنتخب مصر أمام كينيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية فى الكاميرون وانها علامة أستفهام كبيرة لدى الجمهور. 

وأوضح أحمد بلال خلال تصريحات لبرنامج نمبر وان مع الاعلامى عمر ربيع ياسين أنه لابد من اراحه طارق حامد لاعب خط وسط منتخب مصر بعد الاداء الذى ظهر عليه فى مباراة اليوم، فى ظل تأثر مجهوده البدني في الفترة الاخيرة. 

وطالب أحمد بلال المدير الفنى لمنتخب مصر  حسام البدرى بالحديث على أسباب استبعاد محمد الننى من تشكيل الفراعنة .

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