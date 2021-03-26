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حقيقة رحيل حكيمي عن إنتر ميلان

الجمعة 26/مارس/2021 - 03:30 ص
اشرف حكيمي
اشرف حكيمي
ريهام عبد المحسن
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كشف أليخاندرو كامانو وكيل أعمال المغربي أشرف حكيمي نجم إنتر ميلان الإيطالي حقيقة الأنباء التي أكدت رحيل النجم المغربي عن صفوف النادي الإيطالي في ظل الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها.

وقال كامانو في تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي:"اتخذ حكيمي بنفسه قرار الإنضمام إلى إنتر ميلان منذ عامين أو 3 أعوام، تحدث بييرو أوسيليو إلينا عن فرصة إحضاره إلى إنتر ميلان ".

وأضاف:" عقب تألقه مع بروسيا دورتموند، تجدد إهتمامهم وقرر حكيمي الإنتقال اليهم، حكيمي سعيد جدًا باللعب في إنتر ميلان لكني لا أعرف ما يخبئه له المستقبل ولكنه سعيد".

وتابع:" هدف حكيمي هو الفوز بالاسكوديتو، بعد ذلك أصبح وضع الإنتر ميلان على مستوى الأندية معقدا  لكني أكرر نحن سعداء جدًا هنا من حيث كرة القدم".

وأردف قائلاً :" حكيمي لديه عقد تبلغ مدته 5 سنوات، وقعنا عليه لأننا كنا واثقين جدًا من مشروع إنتر ميلان، سنرى ما سيحدث في المستقبل لكن هذه الخطوة مهمة للغاية في مسيرته".

واختتم كامانو تصريحاته قائلاً:"نحن بالتأكيد لا ننوي ترك الفريق في مثل هذا الموقف الصعب".

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