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إبراهيم سعيد: محمد هاني انضم للمنتخب لأنه لاعبا في الأهلي

الجمعة 26/مارس/2021 - 04:01 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
أمل الحلفاوي
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انتقد إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق، المستوى الذي ظهر عليه محمد هاني ظهير أيمن المنتخب المصري الأول لكرة القدم، في مباراة كينيا، التي أقيمت أمس الخميس، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وأكد سعيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج البريمـو عبر قناة Ten، أن هناك علامات استفهام كبيرة على أداء محمد هاني أمام كينيا، مشيرًا إلى أنه إذا كان لاعبًا في نادٍ آخر لما انضم للمنتخب.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري الأول لكرة القدم، تأهل بشكل رسمي إلى كأس أمم إفريقيا 2021، بعد تعادله أمام كينيا.

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