ثنائي هولندا على أعتاب برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني أصبح قريبا للغاية من التعاقد مع صفقتين بشكل مجاني في الفترة المقبلة.





وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة في طريقه للتعاقد مع ثنائي المنتخب الهولندي جورجينيو فينالدوم نجم ليفربول الإنجليزي وممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن عقود النجمين مع أنديتهم تنتهي في الصيف المقبل ولا يوجد أي مؤشرات على إمكانية التوصل لاتفاق بينهما وبين نادييهم لتجديد العقود لذلك فإن حظوظ برشلونة تبدو كبيرة بالتعاقد مع الثنائي.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن قطاع كبير من جمهور برشلونة لا يرحب بالصفقتين لأنهم يرون أن الفريق بحاجة لرأس حربة أفضل من ديباي وأن إنضمام فينالدوم سيؤثر على فرص النجوم الشباب في خط الوسط ومن الأفضل الاعتماد عليهم بعد أن الجودة الكبيرة التي أظهروها.





ولفتت الصحيفة الإسبانية أنه في المقابل يعتقد البعض أن التعاقد مع فينالدوم وديباي أمر إيجابي لأنهما سينضمان مجاناً في صفقات إنتقال حر وكذلك لأنهم أصحاب جودة وخبرة والمدير الفني رونالد كومان يعرفهم جيداً بعد أن دربهم مع المنتخب الهولندي



