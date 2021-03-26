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عبد الحفيظ يثير الجدل بشأن مستقبل كهربا في الأهلي

الجمعة 26/مارس/2021 - 04:33 ص
محمود كهربا
محمود كهربا
محمد جمال
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لمواجهة فريق المريخ السوداني ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الفترة الماضية شهدت الكثير من الإجتهادات في ملف كهربا سواء بعرضه للبيع أو طلب المدير الفني لخروج اللاعب نهائياً من الفريق .

وأضاف مدير الكرة بالأهلي في تصريحات خاصة لبرنامج اللعيب على قناة “mbc” أن كل يوم يوجد متغيرات في كرة القدم خاصة في ملف كهربا ، مؤكداً أن اللاعب سيعود إلى تدريبات الفريق خلال الفترة القادمة وفي نهاية الموسم سيُقرر الجهاز الفني سواء استمرار اللاعب أو خروجه .

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