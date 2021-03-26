مدرب منتخب مصر السابق يوجه رسالة قوية لـ"البدري"

وجه ضياء السيد نجم الكرة المصرية السابق، انتقادًا لحسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، وذلك بسبب اختياره لثنائي وسط الفراعنة في المباراة التي أقيمت أمس الخميس أمام كينيا.





وأكد ضياء السيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج البريمو، أن طارق حامد وحمدي فتحي ثنائي وسط المنتخب، متشابهان بشكل كبير، ولا فائدة من تواجدهما دفعة واحدة.





وعبر عن استغرابه من عدم الدفع بمحمد النني في وسط الملعب، في ظل ظهوره بمستوى مميز مع فريقه الإنجليزي خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أنه من العناصر الأساسية في صفوف أرسنال.





واستكمل، "حسام البدري راهن على بعض العناصر في مباراة اليوم أمام كينيا و خسر الرهان، وآمل أن يقوم البدري بمنح اللاعبين المحليين فرصة أمام جزر القمر، من أجل الوقوف على مستواهم، والاطمئنان على جميع العناصر".



