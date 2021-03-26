خطوة جديدة تقرب ديبالا من الرحيل عن يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس، على أعتاب الرحيل عن صفوف البيانكونيري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن يوفنتوس يرفض رفع العرض المقدم إلى ديبالا، من أجل موافقة اللاعب على تمديد عقده الذي ينتهي في صيف 2022.





وتابع الموقع، أن يوفنتوس قدم عرضًا لديبالا في الصيف الماضي بقيمة 10 ملايين يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد، وهو ما رفضه النجم الأرجنتيني ووكيله.





وأشار الموقع، أن يوفنتوس سيحاول بيع ديبالا هذا الصيف، لتجنب رحيله كلاعب حر في يناير المقبل، خصوصًا أن عقده ينتهي بصيف عام 2022.



