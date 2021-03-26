زياد برجي يبحث عن الزوجة الثالثة!

طرح مؤخرًا الإعلان الترويجي الأول و"بوستر" مسلسل "زوج تحت الإقامة الجبرية" الكوميدي.

وتدور أحداث العمل بمواقف طريفة ومشوّقة لا يُحسد عليها برجي الذي يخضع لحجر صحي تحت سقف واحد مع ثلاث نساء جميلات بما يعنيه ذلك من أحداث تحمل في طياتها غرابة لا تخلو من الفكاهة.

و يرصد المسلسل علاقة "زير نساء" لا يكتفي بالزواج من امرأتين، بل عينه على الثالثة، على الرغم من الظروف التي فرضها فيروس (كورونا)، لتكشف الحلقات مفارقات مضحكة في العلاقة والتحديات والتحالفات المتقلبة التي تجمع الشخصيات ببعضها، مما سيجعل من حياة زياد برجي أكثر صعوبة.

وأبرز الـ"برومو" لقطات من هذه المواقف الطريفة، من بينها تنافس الراسي بشخصية "ماغي" ونور بشخصية "جوري" على الأفضل بين الطبخ اللبناني أم السوري، وصدمتهما من قبل برجي بشخصية "يوسف" حين أعلمهما بـ"عروس جديدة على الطريق".

و تمّ إنتاجه بين بيروت وأبو ظبي من قبل شركتي "غولدن لاين" و"آي سي ميديا"، ومن كتابة زهير قنّوع وفؤاد يمّين، وإخراج نبيل لبّس ومن بطولة الفنانين زياد برجي ونادين الراسي وهبة نور ومحمد خير الجراح وهشام حدّاد وانجو ريحان ورانيا عيسى وانطوانيت عقيقي وبونيتا سعادة ومروة الأطرش ونخبة من فنانين الكوميديا العربية الذي يحلّون ضيوف المسلسل ببصمات خاصة.