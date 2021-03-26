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إبراهيم سعيد: هذا اللاعب تم ضمه لمنتخب مصر مجاملة

الجمعة 26/مارس/2021 - 05:30 ص
ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد
أمل الحلفاوي
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أوضح إبراهيم سعيد نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، أن أحمد أيمن منصور ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لا يصلح أن يكون لاعبًا دوليًا، وحسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، قام بضمه مجاملة.

وانتقد سعيد أداء أحمد أيمن منصور في مباراة المنتخب الوطني أمام كينيا الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، أمس الخميس، وذلك في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج البريمو.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري الأول لكرة القدم، ضمن تأهله إلى كأس أمم إفريقيا 2021.

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