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تعرف على مواعيد باقي مباريات بايرن ميونخ في البوندسليجا

الجمعة 26/مارس/2021 - 05:30 ص
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
علي خلاف
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أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، عن مواعيد الجولات الستة المتبقية ببطولة البوندسليجا، عن الموسم الكروي 2020-2021، والذي ينتهي في 22 مايو المقبل.

مواعيد مباريات بايرن ميونخ المتبقية في الدوري الألماني
وحددت الرابطة، مواعيد كافة مباريات البوندسليجا بداية من الجولة التاسعة والعشرين وحتى الجولة الرابعة والثلاثين وهي آخر جولات البطولة "الختامية".

ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام مواعيد مباريات بايرن ميونخ، حامل لقب البوندسليجا حتى نهاية الموسم الكروي الجاري والذي ينتهي بمواجهة أوجسبورج على ملعب أليانز أرينا يوم السبت 22 مايو.

الجولة 29
السبت 17 أبريل: فولفسبورج ضد بايرن ميونخ
الجولة 30
الثلاثاء 20 أبريل: بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن
الجولة 31
السبت 24 أبريل: ماينز ضد بايرن ميونخ
الجولة 32
السبت 8 مايو: بايرن ميونخ ضد بوروسيا مونشنجلادباخ
الجولة 33
السبت 15 مايو: فرايبورج ضد بايرن ميونخ
الجولة 34
السبت 22 مايو: بايرن ميونخ ضد أوجسبورج.

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