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نجم الأهلي السابق يحذر البدري قبل مواجهة جزر القمر

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:00 ص
حسام البدري
حسام البدري
أمل الحلفاوي
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أوضح محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، أن مباراة المنتخب المصري الأول لكرة القدم، المقبلة أمام جزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، ستكون صعبة وقوية للغاية.

وأشار أبو الدهب في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج البريمو، إلى أن المباراة المقبلة ستكون صعبة نظرًا لتساوي عدد النقاط بين المنتخبين، حيث أن كلا منهما يبحث عن الانفراد بصدارة المجموعة.

كما أكد أبو الدهب أنه كان يجب على حساب حسام البدري مدرب المنتخب، أن يمنح الفرصة للثنائي، مصطفى فتحي لاعب سموحة، و إسلام عيسى لاعب بيراميدز، في لقاء الأمس أمام كينيا، من أجل الوقوف على مستوى الثنائي المحلي، لتحديد موقفهم من مباراة جزر القمر و إراحة المحترفين.

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