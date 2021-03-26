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إبراهيم سعيد يشن هجوما قويا ضد البدري بعد تعادل المنتخب أمام كينيا

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:30 ص
حسام البدري
حسام البدري
أمل الحلفاوي
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شن إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق، هجومًا قويا ضد حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، وذلك بعد تعادل الفراعنة إيجابيًا بهدف أمام كينيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، مساء أمس الخميس.

وعبر إبراهيم سعيد عن استيائه من تصريحات البدري عقب انتهاء اللقاء، مؤكداً أنه يقدم حجج واعذار لا فائدة منها، قائلا، "ما قاله البدري حجج فارغة".

وتابع سعيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج البريمو، "ما أدلى به البدري عقب انتهاء اللقاء بشأن ارتفاع درجة الحرارة في كينيا، وتوقف الدوري، أمر غير منطقي، فالمنتخب يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين، وأفضل كثيرًا من لاعبي كينيا، وكان بإمكانه حسم المباراة مبكراً".

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