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رونالدو يحدد شروطه من أجل الاستمرار مع يوفنتوس

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:30 ص
كريستيانو
كريستيانو
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس حدد شروطه لإدارة السيدة العجوز بشأن تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية بأن رونالدو الذي يرتبط بعقد مع يوفنتوس حتى يونيو 2022 طلب من إدارة ناديه التعاقد مع صفقتين من أجل تحقيق طموحات الفريق والتتويج بالألقاب.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أنه لم الشمل مع الفرنسي كريم بنزيما غير مرجح ما لم يعود رونالدو إلى ريال مدريد لكن النجم البرتغالي البالغ من العمر 36 عاما يرغب في أن يتعاقد يوفنتوس مع لاعب يُشبه النجم الفرنسي.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن رونالدو طالب إدارة يوفنتوس أيضًا بالتعاقد مع صانع الألعاب يمكنه القيام بتمريرات مُتقنة.

ولفتت الصحيفة الإيطالية أن خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو سيجتمع مع إدارة يوفنتوس لمناقشة مستقبله لكن هذه الجلسة ستكون عقب نهاية الموسم تماما.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن رونالدو يتواجد حاليًا مع منتخب بلاده البرتغال من أجل المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

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