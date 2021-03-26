عماد متعب يكشف مفاجأة عن رمضان صبحي

أكد عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي ومنتخب مصر أن فرصة رمضان صبحي لاعب بيراميدز أصبحت صعبة للغاية فى منتخب مصر الأول بعد الرحيل عن النادي الأهلي.





وقال عماد متعب فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب أون تايم : "فرصة رمضان صبحي في التواجد بشكل أساسي مع المنتخب أصبحت أصعب بخروجه من النادي الأهلي".





وكان منتخب مصر قد تعادل أمام كينيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية بهدف لكل منهما.





ويذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهة منتخب جزر القمر ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية يوم الاثنين المقبل.



