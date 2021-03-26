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برشلونة يسعى لضم نجم آينتراخت فرانكفورت

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:00 ص
اندريه سيلفا
اندريه سيلفا
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية ألمانية أن برشلونة الإسباني يخطط للتعاقد مع أحد نجوم الدوري الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأنه هناك اهتمام من جانب برشلونة بالبرتغالي أندريه سيلفا نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ولفتت الصحيفة الألمانية أن نجم أشبيلية الإسباني وميلان الإيطالي السابق نجح في تقديم موسمًا رائعًا مع فريقه الألماني، حيث تمكن حتى الآن من تسجيل 21 هدفًا في 24 مباراة.

وعلى نفس الجانب، أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن الصفقة تبدو مُعقدة للغاية بسبب سعر النجم البرتغالي الذي قد يصل إلى حوالي 40 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة يرغب في التعاقد مع ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي والذي يمكنه لإنضمام إلى برشلونة في الصيف مجانًا بعد أن رفض تجديد تعاقده مع ناديه الفرنسي.

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