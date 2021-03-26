Advertisements

حقيقة رحيل نجم الأهلي إلى الدوري التركي

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:31 ص
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
Advertisements
نفى النادي الأهلي الأنباء المتداولة بخصوص وصول عروض من تركيا للحصول على خدمات لاعبه المالي أليو ديانج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تألق اللاعب رفقة الفريق الأحمر في الموسم الجاري.

وأكد مسئولو النادي الأهلي أنه لا صحة لما تردد عن تلقي المالي ديانج عروضًا رسمية من الدوري التركي للتعاقد معه في الصيف المقبل، مشيرًا إلى أن الحديث على رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء لا يزال مبكرًا خاصة وأن الموسم الحالي ممتد بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا.

وأوضح مسئولو القلعة الحمراء أن أليو ديانج مستمر مع الأهلي ويركز في تدريبات ومباريات الفريق، ويسعى لحصد المزيد من البطولات مع ألفريق الأحمر في الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية تركية أكدت على اهتمام نادي جالاتا سراي التركي بالحصول على خدمات لاعب الأهلي في الصيف المقبل، ليزامل مهاجم الزمالك مصطفى محمد والذي يلعب معارًا للفريق التركي لمدة موسم ونصف مع أحقية الشراء في نهاية الموسم.

وحقق أليو ديانج مع الأهلي لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكأس مصر، والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية والتي اقيمت مؤخرا في قطر.

أخبار تهمك

ألابا يرد بقوة على أبناء انتقاله إلى ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر عدد من التوجيهات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء

منذ حوالي 14 ساعة

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ يوم

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب تم ضمه لمنتخب مصر مجاملة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

أفشة يثير قلق الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

منذ حوالي 22 ساعة

عماد متعب يكشف مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ 37 دقيقة

بالأسماء.. كارتيرون يستقر على قائمة الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتحرك لضم هذه الصفقة الكبرى

منذ حوالي 11 ساعة

تطورات جديدة في أزمة كهربا مع موسيماني

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاعًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عبد الحفيظ يثير الجدل بشأن مستقبل كهربا في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يُهاجم البدري بعد إصابة حمدي فتحي

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

08:15 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وكينيا

05:30 م

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاعًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا

12:18 ص

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ بجامعة القاهرة

02:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها