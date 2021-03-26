حقيقة رحيل نجم الأهلي إلى الدوري التركي

نفى النادي الأهلي الأنباء المتداولة بخصوص وصول عروض من تركيا للحصول على خدمات لاعبه المالي أليو ديانج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تألق اللاعب رفقة الفريق الأحمر في الموسم الجاري.





وأكد مسئولو النادي الأهلي أنه لا صحة لما تردد عن تلقي المالي ديانج عروضًا رسمية من الدوري التركي للتعاقد معه في الصيف المقبل، مشيرًا إلى أن الحديث على رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء لا يزال مبكرًا خاصة وأن الموسم الحالي ممتد بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا.





وأوضح مسئولو القلعة الحمراء أن أليو ديانج مستمر مع الأهلي ويركز في تدريبات ومباريات الفريق، ويسعى لحصد المزيد من البطولات مع ألفريق الأحمر في الفترة المقبلة.





وكانت تقارير صحفية تركية أكدت على اهتمام نادي جالاتا سراي التركي بالحصول على خدمات لاعب الأهلي في الصيف المقبل، ليزامل مهاجم الزمالك مصطفى محمد والذي يلعب معارًا للفريق التركي لمدة موسم ونصف مع أحقية الشراء في نهاية الموسم.





وحقق أليو ديانج مع الأهلي لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكأس مصر، والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية والتي اقيمت مؤخرا في قطر.



